CLAMOROSO Thiago Motta - A RISCHIO l’accordo con la Juve | e ora il Milan…

Stramaccioni: "Motta darebbe entusiasmo alla Juve. La conferma di Allegri Al primo pareggio..." - Stramaccioni: "motta darebbe entusiasmo alla Juve. La conferma di Allegri Al primo pareggio..." - Intervenuto a "DAZN", l'ex allenatore, tra le altre, dell'Inter, Andrea Stramaccioni, si sofferma sulla situazione panchina in casa Juventus: "Il filone del 3-5-2 ...

Cor. Bo – Galeone su Motta: “Thiago è un predestinato, Bologna non si lascia per nessuno in Italia” - Cor. Bo – Galeone su motta: “thiago è un predestinato, Bologna non si lascia per nessuno in Italia” - Durante un'intervista, l'ex allenatore ha espresso il suo parere su thiago motta e sul suo Bologna, complimentandosi con il tecnico italo-brasiliano per i risultati raggiunti finora. "motta ha dato un ...

Thiago Motta Milan, rossoneri in missione: il PIANO per strapparlo alla Juventus - thiago motta Milan, rossoneri in missione: il PIANO per strapparlo alla Juventus - I tifosi non smettono di sognare thiago motta. Il club rossonero è pronto a tornare alla carica per il tecnico del Bologna, consapevole però che in questi mesi soprattutto la Juventus ma anche alcuni ...