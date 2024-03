Ex Ilva | Giuseppe Cavallo direttore generale della società

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoI Commissari di Acciaierie d’Italia in A.S. hanno nominato l’ingegnerCavallidell’Azienda. Bresciano, manager di lunga e articolata esperienza nazionale e internazionale, l’ingegner Cavalli ha operato sia in siderurgia sia in settori del largo consumo che fanno uso di acciaio, quale quello degli elettrodomestici. Rispondendo ai Commissari, ilopererà per il rafforzamento delle azioni da essi avviate per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Governo.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

