Angelina Mango pronta alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024 | Se mi pesa essere tra le favorite? Vi dico la verità!

(Di martedì 7 maggio 2024) Il prossimo sabato 11 maggio su Rai Uno verrà trasmessa la, che quest’anno verrà ospitato a Malmo, in Svezia e a salire sul palco della Malmo Arena per rappresentare l’Italia sarà, vincitrice della categoria canto di Amici 22 nonché della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Negli scorsi giorni, sui canali social ufficiali della manifestazione sono state pubblicate le prime immagini delle prove degli artisti in gara, tra cui proprio quelle di, che si esibirà con il brano La Noia, un pezzo che sta riscuotendo un grande successo in tutta Europa, colpendo positivamente i fan stranieri. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha parlato di questi mesi che hanno seguito la ...

MILANO – A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in Tour in Europa con il suo “European Club Tour ”, ...

Eurovision Song Contest , si parte! Ecco allora una mini guida all’evento televisivo non sportivo più visto al mondo. Quest’anno si tiene alla Malmo Arena, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. In rappresentanza di 37 nazioni, ci saranno ventisette ...

Fiorello nella puntata di oggi, 7 maggio, di Viva Rai2! non poteva non collegarsi con Angelina Mango a Malmö per l’Eurovision 2024. Ma cade la connessione e scatta la battuta: “È instabile”. Intanto Fabrizio Biggio dovrebbe fare un’intervista ...

Angelina Mango pronta per la finale dell'Eurovision: "Cerco di non dare peso alla competizione, ma sono scaramantica" - angelina mango pronta per la finale dell'Eurovision: "Cerco di non dare peso alla competizione, ma sono scaramantica" - Reduce da Amici e dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, angelina mango è pronta a conquistare anche l'Eurovision Song Contest. Intervistata in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni, la giovane ...

Musica, Angelina Mango per la prima volta in tour in Europa - Musica, angelina mango per la prima volta in tour in Europa - Monaco - A coronamento di un anno fatto di importanti successi, angelina mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in t ...

È l’ora dell’Eurovision Song Contest: date, cantanti e canzoni - È l’ora dell’Eurovision Song Contest: date, cantanti e canzoni - Per l’Italia canta angelina mango, la vincitrice di Sanremo, con una versione di “La noia” accorciata di pochi secondi (le canzoni non possono superare i tre minuti). A esibirsi per San Marino, invece ...