Eurovision 2024 - incidente durante le prove | cantante cade – Video

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Alyona Alyona,ucraina che si appresta a partecipare all'a Malmo,rovinosamente sul palcouna prova. L'artista, riferiscono i media ucraini, non si è rialzata e ha proseguito l'esibizione senza riporare per fortuna danni rilevanti. L'Ucraina parteciperà all'Song Contestcon "Teresa & Maria" eseguita da Alyona Alyona

Il sindacato del personale ferroviari o tedesco minaccia possibili scioperi in concomitanza con gli Euro pei di calcio che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. L’Evg ha denunciato le sempre maggiori aggressioni nei confronti dei ...

Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’ Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà in Svezia, a Malmo. Alla vigilia di uno spettacolo che vede esibirsi artiste e artisti di diverse nazioni, i media scandinavi riportano che, durante tutta la ...

Operai morti sul lavoro, da Casteldaccia a Suviana: oltre 350 le vittime da inizio 2024. Tutti i precedenti - Operai morti sul lavoro, da Casteldaccia a Suviana: oltre 350 le vittime da inizio 2024. Tutti i precedenti - Nel 2024 crescono i contratti (a tempo determinato), ma aumentano anche i morti sul lavoro. Si lavora di più, quindi, ma con le stesse condizioni di sicurezza degli anni precedenti.

Eurovision Song Contest, in arrivo la prima semifinale: le anticipazioni - Eurovision Song Contest, in arrivo la prima semifinale: le anticipazioni - Per la prima volta durante le semifinali si esibiranno integralmente i sei paesi qualificati di diritto alla finale: i “Big 5”, ovvero Italia (con Angelina Mango), Francia, Germania, Regno Unito e Spa ...

Apri il menu di navigazione - Apri il menu di navigazione - L'Eurovision Song Contest 2024 parte il 7 maggio dalla Svezia. Ecco la nostra guida al festival tra streaming, canzoni, protagonisti e pronostici ...