Eurovision 2024 | cantanti e scaletta della prima semifinale

(Di martedì 7 maggio 2024) Qual è la(ordine di uscita) deiche prenderanno parte alladell’Song Contest, in programma stasera – 7 maggio – alle ore 21? A inaugurarla sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla cantante serba Teya Dora. La lista di concorrenti del martedì sarà chiusa da Tali, che con Fighter riporta il Lussemburgo in concorso dopo 30 anni. Ecco l’ordine di esibizione di oggi. Cipro, Silia Kapsis – “Liar” Serbia, Teya Dora – “Ramonda” Lituania, Silvester Belt – “Luktelk” Irlanda, Bambie Thug – “Doomsday blue” Regno Unito, Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale) Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria” Polonia, Luna – “The tower” Croazia, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim” Islanda, Hera Björk ...

