Eurovision 2024 | dove vederlo - cantanti in gara e scaletta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 maggio 2024) Oggi, martedì 7 maggio, prende il via la prima semifinale dell’Song Contestin diretta dalla Malmö Arena in Svezia, Paese vincitore della scorsa edizione con Tattoo di Loreen. 15 i Paesi pronti a sfidarsi in questa prima tornata per un posto nell’ambitissima finale di sabato 11 maggio. Sono 37 in tutto, inclusi il Paese ospitante e i Big Five già qualificati per la finale, tra i quali c’è pure l’Italia, rappresentata da Angelina Mango con il brano La noia con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Si parte alle ore 20.15 su Rai 2 stasera, 7 maggio, con l’anteprima dell’evento di Gabriele Corsi in diretta dalla Malmö Arena. Poi, alle 21.00, sempre su Rai 2, si entra nel vivo dell’con la diretta condotta sempre da Corsi più Mara Maionchi collegata da Roma. La, ...