Europee | Leoluca Orlando corre con Avs | “No rinnovo tessera Pd”

L’ennesimo ritorno . Leoluca Orlando non accetta di stare in panchina e di appendere le scarpette al chiodo. L’ex sindaco di Palermo è pronto a correre alle elezioni Europee con alle anza Verdi e ... (ilfattoquotidiano)

Europee, Leoluca Orlando corre con Avs: "Non rinnoverò la tessera Pd" - Roma, 11 apr. (askanews) - "Ho inviato proprio oggi una email ad Elly Schlein e a Stefano Bonaccini nella quale comunico che non mi iscriverò nel 2024 nel Pd perché considero finita la mia adesione al ...libero

Infiltrazione mafiosa, Orlando: “Bari Nessuno è vaccinato” - (LaPresse) “Un messaggio non soltanto di contrasto alla mafia e alla corruzione, ma di affermazione dei diritti di tutti”.Lo ha dichiarato a ...stream24.ilsole24ore

Leoluca Orlando torna in campo per le Europee: "Il governo Meloni ha una cultura fascista" - L'ex sindaco di Palermo lascia il Pd per correre nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. "Il partito di Elly Schlein non ha dato continuità alla nostra esperienza" ...today