(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 7 maggio 2024 – Nella serata del 06 maggio i Carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti in un condominio di Sorbolo Mezzani, a seguito di una aggressione contro una donna, allertati da un passante. Il tempestivo intervento dei militari, la pronta reazione di alcuni testimoni e l’immediato soccorso da parte dei sanitari hanno evitato il peggio. Una donna, 54enne, del posto è stata vittima di una cruenta aggressione da parte del compagno e padre dei due figli maggiorenni. Un compagno detenuto da alcuni anni al carcere di Parma, in forza di un cumulo di pene che l’hanno condannato all’ergastolo per gravissimi reati contro la persona commessi alcuni decenni fa. Lo stesso recentemente era stato ammesso al regime della semi libertà con possibilità di assentarsi per porzioni più o meno ampie di tempo, per recarsi a lavorare ed incontrare i propri affetti, con l’obbligo di ...

Ergastolano in semilibertà aggredisce la compagna, arrestato dopo un inseguimento di 300 km - ergastolano in semilibertà aggredisce la compagna, arrestato dopo un inseguimento di 300 km - La Polizia Stradale di Arezzo ha consentito di intercettare il mezzo del fuggitivo e bloccarlo in sicurezza nei pressi della stazione di servizio di Badia al Pino in prossimità del casello di Arezzo.

Chi è Sabino de Micco, le foto con i big della politica napoletana ed i voti comprati per la sorella - Chi è Sabino de Micco, le foto con i big della politica napoletana ed i voti comprati per la sorella - Sabino De Micco è stato arrestato con l'accusa di aver comprato i voti da due clan di camorra per la sorella Giusy, candidata ...

"9 maggio '78" messa in scena Aldo Rapè/ Teatro Rosso di S. Secondo/ Caltanissetta - "9 maggio '78" messa in scena Aldo Rapè/ Teatro Rosso di S. Secondo/ Caltanissetta - Il l’Italia si fermò. Sconvolta per il ritrovamento di due cadaveri, quello dell’onorevole Aldo Moro e quello di Peppino Impastato. L’onorevole Moro ucciso dopo 55 ...