Ergastolano in semilibertà aggredisce con l’acido la compagna e la accoltella | fermato dopo un inseguimento di 300 km

(Di martedì 7 maggio 2024) Prima le ha gettato delsulla testa e poi l’ha ferita con una coltellata. È accaduto, nella serata del 7 maggio, a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. L’aggressore è un uomo di 61 anni, detenuto condannato all’ergastolo ma che usufruiva di un regime diper uscire dal carcere. La vittima, la suadi 54 anni. Secondo una ricostruzione dei fatti, l’uomo non avrebbe fatto ritorno in carcere per andare a casa della donna. Da lei è iniziato un litigio. Il 61enne ha preso una bottiglia di acido e l’ha svuotava sul capo dellae poi l’ha colpita al fianco con un coltello. Infine la fuga lungo l’autostrada inseguito dalle forze dell’ordine per circa 300 km. L’uomo è stato alla finea Incisa Reggello, vicino Firenze, e poi bloccato, dai carabinieri e polizia ...

Un Detenuto in semilibertà ha attaccato con l'acido la compagna a Sorbolo Mezzani in provincia di Parma

(Adnkronos) – Un ergastolano in semilibertà , dopo una lite per motivi banali, ha aggredito la compagna , una 54enne, le ha svuotato in testa una bottiglia di acido per poi colpirla con un fendente al fianco. E' accaduto ieri sera a Sorbolo Mezzani ...

Ergastolano esce di prigione: accoltella e sfregia l'ex con l'acido - Protagonista di questa orribile vicenda è un ergastolano 61enne originario di Napoli , che ha ... ma usufruiva di un regime di semilibertà per uscire dal carcere andando a lavorare oppure per ...

Parma, versa acido in testa alla compagna e la accoltella: arrestato ergastolano in semilibertà - Un ergastolano in semilibertà, dopo una lite per motivi banali, ha aggredito la compagna, una 54enne, le ha svuotato in testa una bottiglia di acido per poi colpirla con un fendente al fianco. E' ...