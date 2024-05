Enrico Mentana è una furia contro Lilli Gruber | cosa è successo tra i due giornalisti?

(Di martedì 7 maggio 2024) Volano gli stracci in casa La7 traper il ritardo con cui è iniziato Otto e mezzo lunedì 6 maggio.non ci sta a passare per incontinente verbale e risponde aper le rime in una contesa che sembra in realtà molto più ampia. Il direttore del TGLa7, infatti, in un post al vetriolo diffuso via social, ha attaccato anche i vertici dell'azienda, rei di non aver preso le distanze dalle parole taglienti dell'illustre collega.traNella serata di lunedì 6 maggio unavisibilmente contrariata ha aperto la puntata di Otto e mezzo in ritardo: "Buonasera e ...

Barbara D'Urso compie 67 anni e annuncia il suo ritorno (ma non è in tv): «Busta choc. Il prossimo anno voglio passarlo con voi»

