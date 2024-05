Empoli - nuovo incidente automobilistico per Niang | cosa è successo|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-07 11:34:00 Arrivano conferme: Nuova disavventura automobilistica per l’attaccante dell’M’Baye, già vittima lo scorso 20 febbraio di una bordo della sua vettura. Secondo quanto ricostruisce La Nazione, alle 19.30 di ieri un Suv Mercedes è andato a sbattere contro due veicoli in sosta, danneggiando un furgoncino ed un’altra auto. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del teatro Shalom di.LA DINAMICA – Dalle prime ricostruzioni non emergono per fortuna dettagli e notizie relativamente al possibile ferimento delle persone coinvolte, tanto che non si è reso necessario nemmeno l’intervento delle ambulanze. Secondo La Nazione, dei testimoni sul posto hanno però dichiarato che a bordo del SUV ci fossero due occupanti, uno dei quali era proprio il giocatore francese M’Baye ...