Il Napoli ha contattato l’agente di Vitor Roque - attaccante del Barcellona El Mundo Deportivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Da giorni si parla del futuro didel Barça arrivato a gennaio dal Brasile che ultimamente sta trovando poco spazio. Xavi non sembra nemmeno intenzionato a regalare più di qualche chance al giovane brasiliano. Per questo si parla del suo futuro lontano da, almeno in prestito. Tra le papabili squadre che potrebbero interessarsi al giovanec’è il. Secondo il, il club di De Laurentiis hal’entourage del giocatore per informazioni. Il Barça cerca una soluzione perScrive el: “Il calcio europeo attende i piani delper la prossima stagione. ...