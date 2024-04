Affitti brevi - grandi novità Arriva la stretta anti evasione Ecco le nuove regole

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Governo è in dirittura d’arrivo per l’applicazione di nuova norma sugli. Il fine dell’intervento legislativo nel settore è quello di mettere ordine in un mercato caotico, stabilirecerte, evitare truffe e soprattutto contrastare l’fiscale. Per questo a settembre entrerà in vigore il nuovo Cin (Codice Identificativo Nazionale), che riguarderà un settore che in Italia, secondo i numeri ufficiali, raccoglie 600.000 case che vengono proposte in affitto attraverso le agenzie nei luoghi turistici. E tssime sono anche quelle trattate in nero. Per un mercato che, secondo le stime del Ministero, nel nostro Paese vale almeno 11 miliardi di Euro, anche se questa cifra è in difetto perché non comprende il sommerso. Il traguardo che l’esecutivo si prefigge di raggiungere è ...