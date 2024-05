È morto Fabio Gallia - l’ex ad di Bnl e Cdp aveva 60 anni

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel 2015 era stato nominato Cavaliere del Lavoro Secondo quanto si apprende è, l'ex amministratore delegato di Bnl e ed ex ad di Cdp e attuale consigliere di amministrazione di Edison. Nato a Alessandria, in Piemonte, il 20 agosto 1963,si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende è morto Fabio Gallia , l'ex amministratore delegato di Bnl e ed ex ad di Cdp e attuale consigliere di amministrazione di Edison. Nato a Alessandria, in Piemonte, il 20 agosto 1963, Gallia si è laureato in ...

