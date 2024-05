Morto a 61 anni Fabio Gallia - il banchiere che guidò Bnl e Cassa Depositi e Prestiti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 7 maggio 2024), ex amministratore delegato di Bnl e(Cdp), èall’età di 61per un malore improvviso. Una notizia che ha colto di sorpresa il mondo della finanza.era uno dei personaggi più noti nel mondo della finanza italiana. Piemontese, classe 1963, aveva iniziato la sua carriera nel 1988 in Accenture, tra le più note società di consulenza strategica di tutto il mondo. Nel 2002 entra a far parte del Gruppo Capitalia, allora il principale gruppo bancario italiano, nel ruolo di vicedirettore generale e Chief Financial Officer. Il vero salto di qualità arriva però nel 2008, quando viene nominato amministratore delegato e direttore generale di Bnl, la banca che fa parte del gruppo francese Bnp Paribas. Dal 2015 ...