Week end caratterizzato da un Doppio evento per il Cus Ferrara Golf, che sul green di via Gramicia ha ospitato due tornei che hanno visto la partecipazione di giocatori da varie parti della provincia. Sabato, con una leggera brezza a mitigare il ...

Il maltempo frena la tradizionale Fiera cortonese del fiore e del rame. Prevista per la giornata di oggi subisce uno slittamento di pochi giorni per dribblare la pioggia attesa copiosa nella giornata di festa odierna. L’appuntamento viene ...

Doppio evento per lo scultore Domenico Sepe tra la Sagrestia Vasari e Castel Nuovo - doppio evento per lo scultore Domenico Sepe tra la Sagrestia Vasari e Castel Nuovo - doppio evento per lo scultore Domenico Sepe che mercoledì 8 maggio 2024 si dividerà tra la Sagrestia Vasari a Sant'Anna dei Lombardi per la presentazione in ...

"Storie al Femminile": doppio appuntamento a Ogliastro Cilento - "Storie al Femminile": doppio appuntamento a Ogliastro Cilento - Raddoppiano gli appuntamenti di questo mese per gli amanti della lettura con “Storie al Femminile” alla Fondazione de Stefano di Ogliastro Cilento, insieme a due autrici di due racconti tanto diversi ...

Festival AbanoDanza, tutti gli eventi e gli spettacoli in programma - Festival AbanoDanza, tutti gli eventi e gli spettacoli in programma - Dal 14 maggio al 14 giugno, Abano Terme torna ad essere protagonista della danza contemporanea italiana ed europea con la sua XXIV edizione di Abano Danza Festival. Making Connections. Nato con un dup ...