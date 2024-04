Benevento - doppio tamponamento | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di oggi asi sono verificati due tamponamenti: lungo il viale Mellusi due auto si sono scontrate senza gravi conseguenze, mentre all’incrocio di via Bachelet una Fiat Bravo e un furgone sono entrati in collisione. Fortunatamente, non ci sono feriti, solo tanta paura per la famiglia a bordo dell’auto e danni ai mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Sbanda con l’auto, giovane trasportato in ospedale in codice rosso L'articolo proviene da Anteprima24.it.