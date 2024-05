Bomba day a Viterbo - la diretta | Suonano le siren - iniziata la bonifica | LIVE

(Di martedì 7 maggio 2024)day a, ci siamo. Oggi, martedì 7 maggio 2024, è il giorno in cui l’ordigno bellico sarà disinnescato dagli artificieri dell’Esercito Italiano. Disposta una maxi evacuazione della popolazione: istituita anche una zona rossa per svolgere le operazioni in sicurezza, la. Iniziate le operazioni aper disinnescare l’ordigno risalente alla seconda guerra mondiale – (ilcorrieredellacitta.com)E’ arrivato il “gran” giorno a. Oggi è scattata la maxi operazione che porterà al disinnesco di “Lady Rose”, ovvero il maxi ordigno – ribattezzato con il nome della patrona cittadina – dal peso di circa 2.000kg risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto nelle settimane scorse durante alcuni lavori di scavo. Circa 36.000 i cittadini interessati dall’evacuazione che entro le 9.00 ...

