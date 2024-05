Pugilato - Scardina | Senza Dio sarei morto Un desiderio? Tornare a camminare e muovermi come prima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Un lungo percorso, ma step by step Danielenon molla dopo i 10 mesi in ospedale a seguito di un malore in allenamento e il successivo intervento d’urgenza: “Dio. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando. È stato molto bello ed emozionantea casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva a SportMediaset. “Mi sveglio la mattina, faccio colazione e mi alleno facendo fisioterapia. Poi riposo, pranzo, poi mi alleno di nuovo”. Su un suo, King Toretto dichiara: “Vorreie regalare un viaggio alla mia famiglia. Mi piacerebbe ...