Daniele Scardina torna a parlare a un anno dall’operazione e dal coma | Il mio desiderio? Camminare come prima Senza Dio sarei morto

(Di martedì 7 maggio 2024) “Dio. Vogliore a muovermi”. Passo dopo passo,vuolere a: una rinascita che passa anche dai difficili momenti vissuti nell’ultimo. Dopo un malore accusato nel febbraio 2023 – durante un allenamento a Buccinasco (Milano) – il pugile (soprminato “King Toretto”) èto apubblicamente, in esclusiva, ai microfoni di Sport Mediaset.: “Voglio regalare un viaggio alla famiglia. Grazie a tutti per il supporto, stondo!” Tra famiglia e fede.racconta il suo momento, dal malore sul ring al ...

