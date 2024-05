Dal Tg4 alla politica - fino allo strappo con Berlusconi | chi è Giovanni Toti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 7 maggio 2024) La storia professionale edel Governatore della Liguria, finito agli arresti domiciliari per corruzione. Dall’esordio nel mondo del giornalismoconIntorno asi sono accesi i riflettori del mondo politico ed istituzionale. L’attuale Governatore della Liguria è finito agli arresti domiciliari per corruzione. L’inchiesta, scaturisce dtrasmissione di atti per competenza proveniente dProcura della Repubblica della Spezia che ha svolto indagini in un procedimento collegato, nell’ambito del quale in data odierna è stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della Spezia. Il Governatore della Liguria ...