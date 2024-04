Data l' attuale situazione politica in Puglia Lascia anche l' assessore alla Sanità | Emiliano e Pd allo sbando

(Di martedì 23 aprile 2024) La sinistra a pezzi in: si dimette un altrodella giunta regionale guida Michele. Questa volta tocca a Rocco Palese,"tecnico". E ora la domanda è una sola: quanto potrà ancora reggere il regno dell'ex magistrato? "Considerata l'ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni danella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi", sono le parole di Palese che questa sera ha rassegnato le dimissioni. "Ringrazio il presidenteper la ...

Nel panorama contemporaneo, il movimento Femminista ha raggiunto una nuova fase, spesso denominata la “ Quarta Ondata ”. Questo termine riflette l’evoluzione e l’espansione del movimento Femminista , che continua a lottare per l’uguaglianza di Genere ...

“Il 25 aprile è una data attuale . Per molti anni il 25 aprile è stata anche una scadenza banale, burocratica, rituale. Avevamo quasi perduto il valore del 25 aprile . Le vicende di quest’ultimo periodo ci hanno obbligato a riscoprire il valore ...

L'impegnativo maggio russo, quando Putin succederà a Putin: Ma il presidente eletto entra in carica il giorno in cui termina il mandato dell'attuale capo di stato. In questo caso Putin che subentra a Putin. E la data è il 7 maggio quando si sono svolte tutte ...

Dl superbonus: Bankitalia, costi 2021 - 2023 quasi 8% Pil, difficili stime 2024 - 25: ... si aggiungeranno quelli derivanti dai crediti relativi al biennio 2024 - 25, il cui importo e' di difficile valutazione allo stato attuale, data anche l'incertezza sugli effetti delle recenti ...