I migliori look del MET Gala 2024 - da Zendaya regina a Lana Del Rey sposa fantasy

(Di martedì 7 maggio 2024) La notte del primo lunedì di maggio ha portato con sé uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: il Met, che ha riunito alcuni degli artisti più famosi del pianeta sulle scalinate del Metropolitan Museum of Art di New York. Sleeping Beauties: The Awakening of Fashion è stato il tema dell’edizione e The Garden of Time il dresscode per gli oltre 450 ospiti esclusivi che hanno partecipato all’evento. Un’ode tematica all’omonimo racconto del 1962 di J.G. Ballard, per affrontare il tema della sostenibilità in modo unico, come espresso da Andrew Bolton, curatore del Costume Institute. Dagli abiti che evocavano campi floreali a quelli che simboleggiavano il rinnovamento della natura, gli ospiti hanno sfoggiato un’abbagliante gamma di stili che fondono estetica e sostenibilità. Sul green carpet allestito sulla scalinata del Metropolitan Museum ...