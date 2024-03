Jules Koundé è il Messi dei tunnel fit

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 30 marzo 2024) Ci sono delle cose imponderabili degli sport americani per noi fervidi sgranocchiatori di calcio europeo: uno, il meccanismo di promozioni e retrocessioni; due, le dinamiche di tifo; tre, gli outfit incredibili dei giocatori che arrivano – o meglio sfilano – allo stadio. Ecco, forse quest'ultimo aspetto potrebbe non essere più così lontano dalle logiche del calcio europeo. Basta rivolgersi a. Negli States li chiamanofit, cioè quello che i giocatori, soprattutto di NBA, indossano neiappunto, prima di cambiarsi negli spogliatoi. Negli ultimi anni il fenomeno si è ingrossato parecchio, producendo account social dedicati, occasioni per spoilerare drop futuri, e ovviamente vere e proprie icone di stile. Nel calcio uno scenario impensabile, soprattutto per accordi commerciali in essere tra club e ...