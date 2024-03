Curling | cosa deve fare l’Italia per la semifinale diretta ai Mondiali femminili | serve un favore dalla Svezia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024)ha perso lo scontro diretto contro la Svizzera ai2024 difemminile. Le azzurre avrebbero dovuto battere la corazzata elvetica per assicurarsi il secondo posto in classifica generale e la qualificazione automatica alle semifinali. Dopo la sconfitta per 6-3 contro Silvana Tirinzoni e compagne, la nostra Nazionale è scivolata al terzo posto in graduatoria con all’attivo 9 vittorie e 2 sconfitte. Si tratta dello stesso riscontro delle rossocrociate, che hanno però vinto il testa a testa e sono davanti. Il Canada è imbattuto con dieci affermazioni all’attivo e si è già garantito il primato.ha un’ultima possibilità per qualificarsi automaticamente alle semifinali. La combinazione è molto semplice: la Svizzeraperdere contro lanell’incontro ...