Cortesie per gli ospiti | Marina e Filippo vs Gaia e Vittorio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Giovedì 2 maggio 2024 è andata in onda la ventinovesima puntata della ventesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate davs, per una sfida ambientata a Milano che ha messo di fronte i due menu Passato e Futuro vs Rivoluzione. Alla fine hanno vintocon il punteggio di 20,5-20.per glisu Discovery Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi di ...

Lunedì 29 aprile 2024 è andata in onda la ventiseiesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. Lorena e Antonella vs Ruben e Alessandro La puntata vede ... Continua a leggere>>

Martedì 30 aprile 2024 è andata in onda la ventisettesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. Rosaria e Francesca vs Alberta e Valeria La puntata ... Continua a leggere>>

Mercoledì 1 maggio 2024 è andata in onda la ventottesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. Eleonora e Roberto vs Francesca e Rita La puntata vede ... Continua a leggere>>

cortesie per gli ospiti: Eleonora e Roberto vs Francesca e Rita - Mercoledì 1 maggio 2024 è andata in onda la ventottesima puntata della ventesima stagione di cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla ... Continua a leggere>>

Una notte in villa - Provincia di Bologna, 1975. Una giovane coppia sta tornando a casa dopo una festa in casa di amici, ma la vecchia Cinquecento li lascia a piedi, di notte, in una campagna deserta. Siamo nei pressi di ... Continua a leggere>>

Il programma tv “cortesie per gli ospiti” fa tappa nel Varesotto - Ad aprire le porte della sua casa di Orino, in Valcuvia, è stato Tiziano, pensionato di 67 anni, che ha scelto di vivere questa esperienza insieme all’amico Maurizio, di Malnate ... Continua a leggere>>