Giornata mondiale tumore ovarico - Montecitorio si illumina di pantone Tiffany

Ofi Lazio è partner della 25esima edizione della ‘Race for the Cure’ - Ofi Lazio è partner della 25esima edizione della ‘Race for the Cure’ - ROMA – Ofi Lazio presente con stand espositivo alla 25esima edizione della ‘Race for the Cure’, la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta ai tumori al seno. L’obiettivo dell’Ordi ...

Il tumore ovarico, neoplasia subdola: cosa fare per prevenirlo - Il tumore ovarico, neoplasia subdola: cosa fare per prevenirlo - Grosseto: Il tumore ovarico è ancora uno dei big killers tra le neoplasie ginecologiche ed occupa il decimo posto tra tutti i tumori femminili (3%). Le proiezioni del Data Center WOCD - World Ovarian ...

Tumore ovarico, un caso al mese in Maremma: cosa fare per prevenirlo - tumore ovarico, un caso al mese in Maremma: cosa fare per prevenirlo - Ecco i consigli della Asl Toscana Sud Est per la prevenzione del tumore ovarico e i dati in provincia di Grosseto ...