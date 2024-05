Conto alla rovescia per la decima edizione de La Chianina Ciclostorica

(Di martedì 7 maggio 2024) . La manifestazione di ciclismo storico, in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno, tornerà a riunire centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero a cui verrà proposto un fine settimana ricco di iniziative dove lo sport sarà abbinatoscoperta del territorio tra paesaggi, gastronomia, tradizione e cultura. Il cuore dell’evento sarà la vera e propriacon partenza alle 8.30 del 9 giugno da Marciano della Chiana che vedrà una colorata carovana di maglie di lana e biciclette vintage snodarsi su quattro percorsi che attraverseranno alcune delle strade, delle salite e dei borghi più suggestivi della vta. L’itinerario più lungo, impegnativo e sfidante sarà rappresentato dal "Percorso Lungo" che, nel 2023, è stato intitolatomemoria di Felice Gimondi per rendere indelebile il ricordo della ...

Per Sfera Ebbasta non è solo un calcare il palco, per la prima volta sarà negli stadi italiani già quest’estate. Un sogno che si realizza dopo essere tornato ad esplorare le sue origini con l’ultimo progetto in studio che ha collezionato tantissimi ...

Marina di Carrara, 30 aprile 2024 - Mancano 28 giorni all’inizio del Giro Next Gen (ex Giro d’Italia Under 23) che scatterà da Aosta il 9 giugno per concludersi a Forlimpopoli il 16, e quindi la disputa a Marina di Carrara del 35° Gran Premio ...

Il Lecce mette la salvezza nel mirino: potrebbe arrivare già lunedì contro l'Udinese - Il Lecce mette la salvezza nel mirino: potrebbe arrivare già lunedì contro l'Udinese - Il conto alla rovescia è già cominciato. Tra il Lecce e la seconda salvezza consecutiva probabilmente rimane soltanto l’Udinese, ieri costretta al pari casalingo dal Napoli.

Annullato il volo di prova della Starliner con astronauti a bordo - Annullato il volo di prova della Starliner con astronauti a bordo - Annullato per un problema tecnico al razzo Atlas V il lancio della navetta Starliner per il volo di prova con astronauti a bordo previsto per le 4,34 italiane del 7 maggio.

