Conte | Arresti in Liguria confermano che c’è un problema di questione morale Toti ne tragga conseguenze E lancia un appello agli elettori

(Di martedì 7 maggio 2024) “Questidei vertici politici della Regioneuna cosa che stiamo dicendo da tempo e rispetto a cui la politica ed il sistema mediatico stanno facendo finta di nulla: c’è unoggi in Italia di, c’è undi corruzione, c’è undi contaminazione tra politica e affari. Ormai c’è un tariffario accreditato da nord a sud, si paga per un voto in campagna elettorale da 10 a 20 fino a 50 euro, non possiamo far finta di nulla”. Così Giuseppe, arrivando‘Stati generali dei Commercialisti’ a Roma. “Faccio un: andiamo a votare in massa in massa tutti quanti – è il ragionamento del ...

La Guardia di finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria , Giovanni Toti , con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri...

Arresto Toti per corruzione, cosa succede adesso in regione Liguria - Arresto Toti per corruzione, cosa succede adesso in regione liguria - Quando ogni scenario in liguria è ancora aperto, a seguito dell'inchiesta della Dda genovese e della Guardia di finanza che ha coinvolto il governatore della regione Giovanni Toti ora agli arresti ...

Regione Liguria, Toti sostituito pro tempore dal vicepresidente Piana - Regione liguria, Toti sostituito pro tempore dal vicepresidente Piana - Il vicepresidente della Regione liguria, Alessandro Piana, sostituirà pro tempore in tutte le sue funzioni e nella pienezza dei poteri il presidente Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per ...

Arresto Toti, Gigi Grillo: "Fiducia nella sua innocenza" - Arresto Toti, Gigi Grillo: "Fiducia nella sua innocenza" - GENOVA - Dopo l'arresto di Giovanni Toti, presidente di Regione liguria, per la maxi inchiesta in liguria per corruzione, sarà il vicepresidente Alessandro Piana ad assumere l'incarico di facente ...