Giovanni Toti agli arresti domiciliari | il governatore della Liguria è accusato di corruzione Misure cautelari per altre 9 persone

La Guardia di finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria , Giovanni Toti , con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri...

