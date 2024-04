Concorso insegnanti di religione cattolica | 30% dei posti | prova scritta e orale Ecco l’INTESA MIM-CEI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale , il DPCM del 22 febbraio 2024 che autorizza il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di 6.428 posti di ... (orizzontescuola)

Su 4.939 candidati in 3.640 hanno superato la prova scritta del Concorsone per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. La percentuale, in Puglia, supera è del 73,65%. Per... (quotidianodipuglia)