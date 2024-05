Leonardo Fabbri si avvicina al record mondiale di pesistica mentre Roma si prepara per gli Europei di atletica

La stagione all’aperto è iniziata da qualche settimana e soprattutto dai lanci non si sono fatte attendere le prestazioni sontuose che speriamo ci accompagnino per tutta la stagione. Così ha deciso di partecipare al festival dei grandi risultati anche Leonardo Fabbri , pesista italiano candidato a ... Continua a leggere>>

