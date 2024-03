Botteghe storiche | regole più facili | Patrimonio della collettività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Diventare "Bottega storica" di Bagno a Ripoli da oggi sarà più semplice: finora bisognava attendere il bando pubblico che veniva emanato a scadenza annuale. È invece possibile fare in ogni momento domanda per entrare nell’albo delle attivitàcittà. Basta avere le caratteristiche giuste: almeno 40 anni di attività sul territorio comunale, nella sede originale o comunque in zona limitrofa. Il nuovo regolamento agevola questocomunità, simbolo di impegno, passione e dedizione per il proprio territorio. "Superiamo il bando annuale – sottolinea l’assessore alle attività produttive Francesca Cellini – e miglioriamo uno strumento di semplificazione etazione per consentire alle attività più ‘resistenti’ di accedere a quelle agevolazioni che continueremo a garantire ...