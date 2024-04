Il tecnico | Sono a disposizione e molto motivato La negatività è alle spalle - lo abbiamo dimostrato anche oggi non mollando Di Carlo | Il mio futuro? Ne parleremo presto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Mimmo Di(nella foto) chiude il campionato come sperava. I playoff erano sfumati a 90 minuti dal traguardo, ma per come si era incanalata la stagione non rappresentavano da diversi mesi un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri. Dopo aver messo in cassaforte la salvezza, ilciociaro è riuscito a mantenere alta la concentrazione della squadra che non ha fatto sconti al fanalino Olbia inanellando la quarta vittoria di fila. È un undicesimo posto che suona come una beffa per una Spal costruita per disputare un torneo di vertice, ma che rappresenta un traguardo tutt’altro che banale per unnatore che dopo essere stato esonerato ha ripreso il timone della squadra in terzultima posizione a -4 dalla zona salvezza e l’ha trascinata ad un passo dai playoff. "Il nostro ruolino di marcia parla chiaro – afferma Di ...