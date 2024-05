Christillin | Il governo lede l’autonomia dello sport UEFA e FIFA non staranno a guardare E si profila un rischio…

Eva Christillin , che fa parte del consiglio Fifa come membro Uefa , ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” dove ha commentato la proposta del Governo di creare un’agenzia per il controllo finanziario delle società ...

