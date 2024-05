Christillin | Agenzia di controllo? Fifa e Uefa potrebbero minacciare sanzioni

(Di martedì 7 maggio 2024) Eva, che fa parte del consigliocome membro, ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” dove ha commentato la proposta del Governo di creare un’per ilfinanziario delle società calcistiche.non ha dubbi: «Quanto è emerso finora sull’governativa è in totale contraddizione con il principio di autonomia dello sport». Ma qual è il pensiero disulla questione? «Ho cercato domenica il presidenteInfantino che era a Miami per il Gp e ho parlato con il segretario generale Matthias Grafstom. Hanno le antenne molto dritte, di certo faranno una dichiarazione dopo essersi consultati con la. Si stanno prendendo un minimo ...

Morrone (Adicosp): "Agenzia di controllo del Governo FIFA e CIO non vogliono ingerenze" - Morrone (Adicosp): "Agenzia di controllo del Governo fifa e CIO non vogliono ingerenze" - "Senza entrare nel tema in particolare dico che questo provvedimento andrebbe fatto digerire a fifa, UEFA e CIO che non hanno mai gradito le ingerenze dei Governi in ambito sportivo. In Spagna, ad ...

FIFA - Christillin: "Agenzia per la vigilanza Sono per l'autonomia dello sport" - fifa - christillin: "Agenzia per la vigilanza Sono per l'autonomia dello sport" - Io ovviamente sono per l'autonomia dello sport, com'e' logico che sia". Lo ha affermato Evelina christillin, membro del Consiglio fifa, a proposito della proposta del ministro dello Sport Andrea Abodi ...

Valentini: "Agenzia governativa di controllo Un'entrata a piedi uniti da rosso, è inaccettabile" - Valentini: "Agenzia governativa di controllo Un'entrata a piedi uniti da rosso, è inaccettabile" - Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della notizia che vede la possibile sostituzione della Covisoc con una nuova agenzia ...