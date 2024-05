Chiara Ferragni - il compleanno è un nuovo inizio senza Fedez

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 7 maggio 2024) È un giorno speciale per: l’imprenditrice digitale compie 37 anni. Non poteva mancare un post dedicato al suosu Instagram, dove ha deciso di condividere uno scatto dolcissimo con i suoi figli Leone e Vittoria, sua ancora di salvezza in questo momento certamente non facile per lei.festeggia ilinsieme ai suoi figli (e dineanche l’ombra) Prima è apparsa una foto di una torta al cioccolato tra le storie, poi ha pubblicato uno scatto con i suoi bambini:ha deciso di festeggiare così i suoi 37 anni, circondata dall’affetto dei figli Leone e Vittoria e degli amici più cari. Per lei si tratta di un, come ha spiegato su ...