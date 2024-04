Grande prova della Nazionale di taekwondo al Serbia Open G2

Dopo l’impresa di Melbourne, le Rosse cercano un altro grande risultato, ma le quote non sono dalla parte della scuderia di Maranello: sia Leclerc che Sainz si giocano a 10 Milano, 4 aprile – ... (sbircialanotizia)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Di nuovo in piedi l’estremo difensore azzurro, allarme rientrato. 77? Si accascia Giuliani che ha preso una botta al fianco nella smanacciata sul primo ... (oasport)

Sessantotto auto al via al 15esimo trofeo "Grande Fiume", vittoria per Malucelli-Bernuzzi - Grande l’ospitalità della Pro Loco di San Pietro in Cerro ... Emblematico della qualità degli equipaggi il fatto che nella prima prova, poi ripetuta, il tempo era stato il medesimo. Podio tutto Fiat ...ilpiacenza

Grande domenica di vela per il 27° Trofeo “Città di Rapallo” - Già la scorsa settimana, sabato 7 aprile, con il Trofeo “Mino Scognamiglio” classe Snipe, non si era potuta svolgere alcuna prova per la mancanza del vento minimo necessario, per la classe Snipe son ...liguriasport

Basket, Ragusa batte Milano alla penultima di regular season in Serie A1 - RAGUSA – La Passalacqua Ragusa chiude l’ultima gara in casa di regular season con la vittoria su Sanga Milan e consolida così un sesto posto in classifica che ormai da giorni non sembrava più in discu ...livesicilia