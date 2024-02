Caso Pogba | Deschamps | «Ci sono i fatti | ma voglio credergli»

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Didier, Ct della Francia, ha parlato a l’Equipe della situazione doping di Pauldopo la conferma della squalifica Didier, Ct della Francia, ha parlato a L’Equipe della situazione doping di Paul, centrocampista della Juve, dopo la conferma della squalifica. Le sue dichiarazioni:– «Non immagino per un solo momento che Paul abbia avuto l’intenzione e la volontà di doparsi. Lo conosco bene e so che non è affatto nel suo stile. Adesso però cie rivelano che cidue prelievi effettuati. La presenza dell’ormone illecito è indiscutibile. Considerando tutto ciò che ha realizzato in nazionale e la relazione che abbiamo stretto, la sua questione mi rattrista. Spero con tutto il cuore che possa ...

