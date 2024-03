(Di domenica 24 marzo 2024) Reggio Emilia, 24 marzo 2024 –stamattina alle 9 lungo la Sp19 a Carpineti, in via Casteldaldo, all'incrocio nei pressi della 'Capannina', dove si sono scontrati una Citröen e una Ducati. Un impatto terribile. Ad avere la peggio, il- un uomo di 58 anni residente a Casalgrande - trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche la conducente della vettura, una ragazza di 19 anni di Reggio, che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco dopo essere rimasta incastrata nell'abitacolo. La ragazza è stata portata in ambulanza all'arcispedale Santa Maria Nuova a Reggio. Sul posto i carabinieri di Toano e di Castelnovo Monti che stanno cercando di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

24enne morto in un Incidente tra Pabillonis e Guspini in Sud Sardegna, l'auto si è ribaltata nella notte - Un 24enne è morto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo, in un Incidente lungo la SS 126 all’altezza di Pabillonis, nella provincia del Sud Sardegna. Per il giovane non c’è stato nulla da fare ...notizie.virgilio

Incidente tra auto e moto: gravissimo il centauro - Reggio Emilia, 24 marzo 2024 – Gravissimo Incidente stamattina alle 9 lungo la Sp19 a Carpineti, in via Casteldaldo, all'incrocio nei pressi della 'Capannina', dove si sono scontrati una Citröen e una ...ilrestodelcarlino

Incidente in Panda, cinque i giovani coinvolti: uno è in rianimazione - MARZANO DI NOLA- Sono tutti originari di Saviano, un vicino comune dell’area nolana, i cinque ventenni che all’alba di stamane sono rimasti coinvolti in un violento schianto con l’autovettura sulla qu ...irpinianews