Schlein | Servono nuovi ispettori del lavoro o assisteremo inermi a una strage infinita

(Di martedì 7 maggio 2024) Intervista alla segretaria Pd dopo la tragedia di Casteldaccia: “Intollerabile che in provincia di Palermo a vigilare siano solo in 4 per 1,2 milioni di abitanti. In tutta la Sicilia solo 79 quando ne servirebbero 280”. E sulla sanità rileva: “Liste d’attesa fino al 2026....

I partiti hanno ufficializzato le liste per le prossime elezioni Europee . Ci sono soprattutto diverse conferme, ma spazio anche a qualche sorpresa. Il gong è suonato alle 20 di oggi, mercoledì 1 maggio. I partiti hanno presentato le liste per le ...

L'analisi / Se la sinistra rinuncia al riformismo - L'analisi / Se la sinistra rinuncia al riformismo - Nel partito di Elly schlein circola ormai con insistenza tale decisiva domanda ... Non ci si accorge che, così facendo, non si condanna alla “damnatio memoriae” solo Renzi ma anche ogni strategia ...

Articolo 31, c'è anche Elly Schlein nell'album della reunion: «Lei una fan, e noi crediamo in lei (ma non nel Pd)» - Articolo 31, c'è anche Elly schlein nell'album della reunion: «Lei una fan, e noi crediamo in lei (ma non nel Pd)» - «solo ora è tutto in bolla: questo è il vero ritorno degli ... c’è anche la voce di Elly schlein (presa da un suo discorso), segretaria del PD: «Una nostra fan, è venuta pure al nostro concerto, ...

Dario Nardella: «Jobs Act, restiamo uniti. Meglio la polifonia Pd che un leader padrone» - Dario Nardella: «Jobs Act, restiamo uniti. Meglio la polifonia Pd che un leader padrone» - Già il Pd di Enrico Letta si era schierato per «superare il Jobs Act». schlein firma il referendum. Non solo sul lavoro, anche sulla pace. Lei oggi è candidato Pd al parlamento europeo, al Centro. Da ...