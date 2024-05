Caso plusvalenze Roma - chiuse le indagini | la posizione dei Friedkin e i calciatori coinvolti

(Di martedì 7 maggio 2024) La Procura diha terminato lerelative aldellanotificando l’atto di conclusione a 6 persone e alla società giallorossa. I sei soggetti in questione sono: James Pallotta, Mauro Baldissoni, Guido Fienga, Giorgio Francia, Umberto Gandini e Francesco Malknecht. Nell’atto di chiusura degli accertamenti non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente dellaDan e Ryan. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato e riguardano una serie di trattive per la compravendita di alcuni giocatori tra cui Defrel, Marchizza e Frattesi. Sotto la lente degli inquirenti anche le operazioni Zaniolo, Santon e Nainggolan oltre quelli di Cristante, Tumminello, Spinazzola e ...

La paura è contagiosa e allora, se è vero che l’Occidente ha messo i brividi al Cremlino quando ha minacciato di sequestrare e utilizzare i beni russi detenuti in Europa per finanziare l’Ucraina, allora è altrettanto vero che Mosca è riuscita nel ...

La procura di Roma ha chiuso l’indagine per falso in bilancio della Roma . prosciolti i Friedkin . plusvalenze Roma , definite le accuse per Pallotta Lo scrive “Repubblica”: La Procura di Roma ha chiuso l’indagine per falso in bilancio della As Roma . ...

Toti, Lupi: "E' stato buon governatore, dimostrera' sua innocenza" - Toti, Lupi: "E' stato buon governatore, dimostrera' sua innocenza" - "In questi casi siamo garantisti, il presidente della Regione Liguria ... a margine degli Stati Generali dei Commercialisti a roma. "C'e' una indagine in corso, ho assistito ad arresti che poi si sono ...

Senato, La Russa svela statua maternità: omaggio a tutte le donne - Senato, La Russa svela statua maternità: omaggio a tutte le donne - roma, 7 mag. (askanews) – Il presidente del Senato Ignazio ... Ci sono quelle che per scelta o per impossibilità non sono mamme ma hanno avuto una mamma, quindi, in ogni caso, credo che tutte le donne ...

Al Foro Italico stand 'Sport è salute' per check up gratuiti - Al Foro Italico stand 'Sport è salute' per check up gratuiti - Un braccialetto, una racchetta e uno schermo. Bastano 5 minuti per conoscere il proprio stato di salute. Benessere e corretti stili di vita sempre più protagonisti agli Internazionali di roma. (ANSA) ...