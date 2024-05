Il vuoto che lasci è inesprimibile Carlotta Ferlito dice addio alla mamma

(Di martedì 7 maggio 2024) Solo poco tempo fa l’ex ginnasta, e oggi influencer,aveva parlato, ospite del salotto tv di Verissimo, della diagnosi di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) ricevuta dmadre, Roberta Parasilti, nel novembre del 2022, e peggiorata inesorabilmente nel corso dei mesi, spiegando come si stesse preparando a dirle, consapevole che quel momento non sarebbe, purtroppo, arrivato tardi. Vi raccomandiamo... "Lei non sarà qui ancora per tanto":e il dolore per la madre, malata di SLA La ginnasta ha parlato su TikTok delle difficili condizioni di salute della madre, Roberta Parasiliti: “È ...

Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Una bambina raggiante che stringe la mano della madre. E’ un pugno allo stomaco la foto pubblicata da Carlotta Ferlito , quella che sintetizza il dolore profondissimo della perdita, dell’ addio che non immagini mai ...

È morta la mamma di Carlotta Ferlito ; la donna era malata da tempo e il malessere purtroppo non le ha lasciato scampo. La notizia è arrivata tramite i social. L’ex ginnasta ha parlato spesso della malattia di sua madre Roberta, da anni affetta da ...

È morta la mamma di Carlotta Ferlito . La giovane ex campionessa di ginnastica artistica ha dato la notizia tramite i social, scrivendo un commuovente messaggio. La madre Roberta era malata di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e aveva scoperto la ...

Carlotta Ferlito, l'addio alla mamma: "Il vuoto che lasci è inesprimibile" - carlotta ferlito, l'addio alla mamma: "Il vuoto che lasci è inesprimibile" - carlotta ferlito ha annunciato, con un post social, la perdita della mamma. La campionessa di ginnastica artistica, solo pochi giorni fa a Verissimo, aveva raccontato il dolore per la malattia della ...

Carlotta Ferlito, morta la mamma malata da tempo: che malattia aveva Il dolore in un post su Instagram - carlotta ferlito, morta la mamma malata da tempo: che malattia aveva Il dolore in un post su Instagram - È morta la mamma di carlotta ferlito; la donna era malata da tempo e il malessere purtroppo non le ha lasciato scampo. La notizia è arrivata tramite i social.

Lutto per Carlotta Ferlito, è morta la sua mamma: «Il vuoto che lasci è inesprimibile» - Lutto per carlotta ferlito, è morta la sua mamma: «Il vuoto che lasci è inesprimibile» - «Ti porterò sempre nelle mie avventure, nelle mie situazioni della vita, nei miei viaggi, nei miei successi, nei miei fallimenti. Custodisco gelosamente le tue lezioni di vita, perché per quanto mi de ...