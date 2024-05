Il maggio dei libri - eventi e iniziative della Libreria Claudio di Giugliano

Anche questo mese nuove uscite per tutti i gusti. A dire il vero non sono molte le novità in arrivo sugli scaffali delle librerie italiane ma ritengo che siano comunque interessanti. Come di consueto vi segnalo le più attese e di rilievo. Il 1° maggio, per gli estimatori di Giovanni Verga (1840 – ...

Continua a leggere>>