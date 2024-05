Cannes 2024 - da Parthenope a Furiosa | i film più attesi sulla Croisette

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 5 maggio 2024) Dal ritorno di Paolo Sorrentino al Kind of Kindness di Lanthimos, fino a Sean Baker, Noémie Merlant e Paul Schrader: ecco ida tenere d'occhio al Festival di. Ci risiamo, arriva maggio, e torna la brezza tiepida che soffia, mentre il cinema mondiale si tira a lucido. Gli addetti ai lavori scalpitano, i fan sono già in coda per i biglietti, il red carpet, che risale la scalinata del Palais des Festivals et des Congrès comincia già ad essere srotolato. E non c'è dubbio che il programma della 77ª edizione del Festival disia senza dubbio entusiasmante. Dal 14 al 25 maggio,diventa il centro del cinema, pronto ad aprire le sue porte ad autori come Yorgos Lanthimos, Francis Ford Coppola, Paolo Sorrentino, Paul …