Calciomercato Milan - quanto vale la clausola rescissoria di Benjamin Sesko? I dettagli

(Di lunedì 6 maggio 2024), sempre caldo il nome diper l’attacco rossonero. Eccoladello sloveno Ilsi muoverà sul mercato quest’estate alla ricerca di un nuovo numero nove. La dirigenza rossonera dovrà investire buona parte del budget su un centravanti di livello che andrà a sostituire l’ormai partente Olivier Giroud. Tra i nomi accostati ai rossoneri c’è quello di. Il centravanti sloveno classe 2003 del Lipsia è monitorato da diversi club in giro per l’Europa. All’orizzonte, dunque, si prevede una vera e propria asta per il gioiellino dei tedeschi. Secondoriportato da SkySport Germania, sul giocatore pende una ...

In Quando muori resta a me Zerocalcare affronta l'incomunicabilità del passato - In Quando muori resta a me Zerocalcare affronta l'incomunicabilità del passato - C'è una pagina molto eloquente in Quando muori resta a me, il nuovo libro di Zerocalcare in uscita il 7 maggio per Bao Publishing (e anche in versione audiolibro per Storytel, letto dallo stesso autor ...

Sarri al Milan, la voce che torna: quando Berlusconi non lo volle per una frase... - Sarri al milan, la voce che torna: quando Berlusconi non lo volle per una frase... - Nel 2015 il patron rossonero valutò seriamente l'ex Lazio come nuovo tecnico, ma alla fine scelse Mihajlovic. Tutta colpa di un paio di dichiarazioni, ma non solo ...

Il Milan del '94 in una docuserie su Sky: da Baresi e Berlusconi a Savicevic, le testimonianze dei protagonisti - Il milan del '94 in una docuserie su Sky: da Baresi e Berlusconi a Savicevic, le testimonianze dei protagonisti - Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: da domani, martedì 7 maggio, arriva milan 1994, più che una squadra, un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW ...