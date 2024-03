Una volta conquistata la qualificazione, sia Inter che Juventus attendono solo più il sorteggio prima di prendere parte al Mondiale per Club Il Mondiale per Club andrà in scena nel 2025, ma già ... (calcionews24)

E’ vigilia di campionato in casa Juventus nel match della 29ª giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. Un solo risultato a disposizione per Allegri dopo le ultime prestazioni molto ... (calcioweb.eu)

Juventus, Mondiale per Club e i contratti in scadenza nel 2025: tutti i casi aperti e la strategia di Giuntoli

La Juventus si è qualifica al primo storico Mondiale per Club. Ed è una grande notizia per il club bianconero. Che ora ha anche un problema da risolvere, un bel.calciomercato

Come cambia il calendario con il Mondiale per club: tour de force per Inter e Juve: Il Mondiale per club a cui, dall’Italia, parteciperanno Inter e Juve prevederà un tour de force per le due squadre: 69 partite in un anno ...calciomercato

Juventus, Allegri sul Mondiale per Club: “Abbiamo meritato la qualificazione”: La Juventus ha raggiunto un traguardo significativo: è ufficialmente qualificata per il Mondiale per Club 2025: il commento di Allegri ...gonfialarete