Villasimius - sub dispersi ritrovati morti a 106 metri di profondità

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono stati trovatistamane, a 106di, i due sub espertiin mare a(Sud Sardegna) da domenica scorsa. Stefano Bianchelli, 56 anni, originario di Todi (Perugia), ma residente a Villasimus, e Mario Perniciano, di 55, di Cagliari, non erano risaliti dopo un'immersione in corrispondenza del relitto della nave San Marco. A individuare i corpi, dopo tre giorni di ricerche, cui ha partecipato anche la nave 'Gaeta' della Marina militare, è stato il 'Rov' (Remote Operative Vehicle), robot telecomandato dei vigili del fuoco. Una delle salme, che sono state trovate vicine, è già stata recuperata. Ricerche con drone Le operazioni, coordinate dalla capitaneria di porto di Cagliari, si sono concentrate da subito nello specchio d'acqua fra l'isola dei Cavoli e quella di ...

