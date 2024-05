Cadaveri dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano trovati a Villasimius | erano a 100 metri di profondità

(Di martedì 7 maggio 2024) I corpi di, i sub dispersi al largo didomenica durante un'immersione, sono stati avvistati

Nessuna traccia di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano , i due esperti sub, fanno parte di un Diving locale, dispersi in mare da domenica nel sud della Sardegna . sono ore d'angoscia, si teme il peggio. Le ricerche di Bianchelli , 56 anni, e ...

Sono stati individuati da un robot della Marina Militare i due corpi di Mario Perniciano e Stefano Bianchelli , i due sub dispersi da domenica al largo di Villasimus durante un'immersione per posizionare alcune boe nei pressi del relitto del ...

I corpi di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano , i sub dispersi al largo di Villasimius domenica durante un'immersione, sono stati avvistati

Trovati morti a 200 metri di profondità Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i sub dispersi a Villasimus - Trovati morti a 200 metri di profondità stefano bianchelli e Mario Perniciano, i sub dispersi a Villasimus - Sono stati individuati da un robot della Marina Militare i due corpi di Mario Perniciano e stefano bianchelli, i due sub dispersi da domenica al largo ...

Addio a Stefano Bianchelli, il sub innamorato del “suo” mare: «Da sempre parte di me» - Addio a stefano bianchelli, il sub innamorato del “suo” mare: «Da sempre parte di me» - stefano bianchelli è morto lì, a 20 metri dal relitto della San Marco, con il suo compagno d’immersione Mario Perniciano. A separare i due sub dalla superficie 106 metri d’acqua. I loro corpi sono ...

Villasimius, individuati i corpi dei due sub dispersi - Villasimius, individuati i corpi dei due sub dispersi - VILLASIMIUS. Sono stati individuati i corpi dei due sub dispersi a Villasimius ( QUI LA NOTIZIA ). stefano bianchelli, 56 anni, e Mario Perniciano, 60enne, sono stati avvistati a 200 metri di profondi ...