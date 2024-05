(Di lunedì 6 maggio 2024) Piazza Affari iniziala settimana, con il Ftse Mib in rialzo dell'1,06%, in testa alle principali Borse europee, tutte positive sul ritrovato ottimismo per un taglio dei tassi da parte dellecentrali che appare meno lontano. A spingere il listino milanese sono state(+4,6%) e(+5,4%), premiate dopo i conti, e le, che rimbalzano dopo le vendite di venerdì.Intesa (+2,9%), in scia a una trimestrale sopra le attese, e acquisti anche su Popolare di Sondrio (+2,2%), Unicredit (+1,9%), Banco Bpm (+1,7%), Mps (+1,5%) e Fineco (+1,3%), tutte attese domani alla prova dei conti. Tra gli industriali brillano Leonardo (+3%) e Pirelli (+2,3%), Tenaris (+1,8%) e Saipem (+1,5%), in una seduta di rialzo per il petrolio. In controtendenza Cucinelli (-1,5%), ...

Grazie soprattutto alla forza delle banche , Piazza Affari è stata la Borsa migliore della giornata in Europa : l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,89% a 34.363 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,87% a quota 36.496. Tra gli altri ...

La Borsa di Milano è in cauto rialzo (+0, 38%) nella prima parte della seduta sostenuta da A2a (+2,82%), da Nexi (+1,49%) e dalle banche a partire da Bps (+1,63%), che ha riunito sabato l'assemblea, e da Mps (+1,18%) in una settimana che vedrà ...

Powell esclude un nuovo rialzo dei tassi. L’euro si rafforza, lo yen rimane sorvegliato speciale. In recupero il petrolio. Spread a 132 punti

Borsa: bene Milano con le banche, corrono Amplifon e Anima - Borsa: bene Milano con le banche, corrono Amplifon e Anima - Piazza Affari inizia bene la settimana, con il Ftse Mib in rialzo dell'1,06%, in testa alle principali Borse europee, tutte positive sul ritrovato ottimismo per un taglio dei tassi da parte delle banc ...

RBC BlueBay AM analizza la nuova credibilità delle banche centrali dei mercati emergenti - RBC BlueBay AM analizza la nuova credibilità delle banche centrali dei mercati emergenti - Il balzo dell’inflazione e il conseguente ciclo di rialzo dei tassi di interesse adottato dalle principali banche centrali per raffreddare i prezzi al consumo hanno determinato un paio d’anni piuttost ...

Borsa Milano arrotonda rialzo in vista Wall Street, Intesa guida rimbalzo banche - Borsa Milano arrotonda rialzo in vista Wall Street, Intesa guida rimbalzo banche - MILANO (Reuters) - Piazza Affari arrotonda il rialzo della mattina grazie all'intonazione positiva dei futures Usa, che dà un po' di movimento a una mattinata tranquilla per tutta Europa, segnata ...